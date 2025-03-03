В Киеве на Троещине старые окна заменит фирма, фигурирующая в деле НАБУ: сколько планируют потратить

Управление ЖКХ Деснянской районной государственной администрации Киева по результатам тендера заказало ООО "Строительная компания "Мега Стайл" замену окон и дверей жилых домов за 64,67 млн. грн.

Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

В Киеве в этом году должны выполнить работы в 38 домах на жилом массиве "Троещина" по улицам Кубанской Украины, Космонавта Поповича, Александры Экстер, Оноре де Бальзака и других.

Переплата может колебаться от 4 до 24 млн грн

Согласно данным проведенного тендера, наибольшая сумма 26,97 млн грн приходится на металлопластиковые оконные блоки по 7 800 грн/кв. м. В документации указан только один параметр – приведенное сопротивление теплопередаче 0,9 кв. м·К/Вт (что равно 0,9 кв. м·С/Вт).

По данным из открытых источников, под него четко подпадают только окна с профильной системой. Osnova Premium. Так, например, фирма "Оконно-дверные технологии" предлагает одностворчатые окна из этого профиля и самым дорогим двухкамерным мультифункциональным стеклопакетом с аргоном по 7 010 грн/кв. м, двустворчатого – 5 893 грн/кв. м, трехстворчатого – 5 290 грн/кв. м, а французский балкон обошелся в 2 851 грн/кв. м .

Сайт "Окна Недорого Киев" по январскому прайсу предлагает такие окна по 2 972-3 265 грн/кв. м, а "Окна ЮА" – по 4 046 грн/кв. м. Как пишут "Наши деньги", это по крайней мере вдвое дешевле сметной цены.

Входную дверь из металлопластика заложили в смету по 9 000 грн/кв. м. Двери из профиля Osnova Premium обошлись бы в 6 870 грн/кв. м. "Маркет дверей" предлагает популярные металлопластиковые двери 6 969 грн/кв. м, а сайт "Okna.ua" – по 4 214–8 656 грн/кв. м.

Также доводчик Gaze TS1500 вписали по 3 896 грн/компл. Сметной цене отвечают только доводчики в серебряном цвете. 3 840 грн и 3995 грн. Более простые цвета "Мир Замков" продает по 1 875-1 973 грн/компл., а "Замок.Укр" – по 1 952-3 335 грн. По данным сервиса Hotline, цены этих доводчиков отличаются от 1 362 до 3 995 грн, а средняя составляет 2 480 грн .

Как отмечают журналисты, на этих трех позициях потенциальная переплата может колебаться от 4 до 24 млн. грн.

Что известно о победителе тендера

"БК "Мега Стайл" получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не подался. Анонимные участники жаловались на дискриминацию, в частности высокие требования к опыту и финансовой способности.

Заказчик не признал дискриминационных условий и продолжил закупку на старых условиях. Победитель подтвердил опыт 65 договоров.

Столичной "БК "Мега Стайл" владеет и руководит Андрей Козаревский. От основания в 2017 году фирма получила подряды на 3,60 млрд грн, преимущественно у районных администраций Киева.

В частности, только за время полномасштабной войны она получила подрядов нынешнего заказчика на 473,65 млн грн, причем многие из них касались замены окон и дверей.

В ноябре 2024 фирме заказали строительство укрытия школы под Броварами по завышенным ценам, которые снизились во время мониторинга ГАСУ на 5,34 млн грн.

Кроме того, фирма фигурирует в ряде уголовных производств. В январе 2024 года ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по заявлению ОО "Центр противодействия коррупции" о возможном сговоре во время проведения закупок по завышенным ценам на строительные материалы между должностными лицами фирмы и Управления образования Оболонской РГА в Киеве.

Заметим, что в 2024 году почти 97% публичных закупок на строительство и восстановление Украины было проведено без конкуренции среди подрядчиков.