У Києві на Троєщині старі вікна замінить фірма, яка фігурує у справі НАБУ: скільки планують витратити

Управління ЖКГ Деснянської районної державної адміністрації Києва за результатами тендеру замовило ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл" заміну вікон та дверей житлових будинків за 64,67 млн грн.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зазначається, що у Києві цьогоріч мають виконати роботи у 38 будинках на житловому масиві "Троєщина" по вулицях Кубанської України, Космонавта Поповича, Олександри Екстер, Оноре де Бальзака та інших.

Переплата може коливатися від 4 до 24 млн грн

Згідно даних проведеного тендеру, найбільша сума 26,97 млн грн припадає на металопластикові віконні блоки по 7 800 грн/кв. м. У документації зазначено лише один параметр – приведений опір теплопередачі 0,9 кв. м·К/Вт (що дорівнює 0,9 кв. м·С/Вт).

За даними з відкритих джерел під нього чітко підпадають лише вікна з профільною системою Osnova Premium. Так, наприклад, фірма "Віконно-дверні технології" пропонує одностулкові вікна з цього профілю і найдорожчим двокамерними мультифункціональним склопакетом з аргоном по 7 010 грн/кв. м, двостулкового – 5 893 грн/кв. м, тристулкового – 5 290 грн/кв. м, а французький балкон обійшовся в 2 851 грн/кв. м.

Сайт "Вікна Недорого Київ" за січневим прайсом пропонує такі вікна по 2 972-3 265 грн/кв. м, а "Окна ЮА" – по 4 046 грн/кв. м. Як пишуть "Наші гроші", це принаймні вдвічі дешевше від кошторисної ціни.

Натомість вхідні двері з металопластику заклали у кошторис по 9 000 грн/кв. м. Двері з профілю Osnova Premium обійшлись би у 6 870 грн/кв. м. "Маркет дверей" пропонує популярні металопластикові двері за 6 969 грн/кв. м, а сайт "Okna.ua" – по 4 214–8 656 грн/кв. м.

Також доводчик Gaze TS1500 вписали по 3 896 грн/компл. Кошторисній ціні відповідають тільки доводчики в срібному кольорі по 3 840 грн та 3 995 грн. Простіші кольори "Світ Замків" продає по 1 875-1 973 грн/компл., а "Замок.Укр" – по 1 952-3 335 грн. За даними сервісу "Hotline", ціни цих доводчиків різняться від 1 362 до 3 995 грн, а середня складає 2 480 грн.

Як зауважують журналісти, на цих трьох позиціях потенційна переплата може коливатися від 4 до 24 млн грн.

Що відомо про переможця тендеру

"БК "Мега Стайл" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався. Анонімні учасники скаржилися на дискримінацію, зокрема на високі вимоги до досвіду та фінансової спроможності.

Замовник не визнав наявності дискримінаційних умов і продовжив закупівлю на старих умовах. Переможець підтвердив досвід 65 договорами.

Столичною "БК "Мега Стайл" володіє та керує Андрій Козярівський. Від заснування в 2017 році фірма отримала підрядів на 3,60 млрд грн, переважно в районних адміністрацій Києва.

Зокрема тільки за час повномасштабної війни вона отримала підрядів нинішнього замовника на 473,65 млн грн, причому багато з них стосувались заміни вікон та дверей.

У листопаді 2024 році фірмі замовили будівництво укриття школи під Броварами по завищених цінах, які знизились під час моніторингу ДАСУ на 5,34 млн грн.

Крім того, фірма фігурує у низці кримінальних проваджень. У січні 2024 року ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за заявою ГО "Центр протидії корупції" щодо можливої змови під час проведення закупівель за завищеними цінами на будівельні матеріали між посадовими особами фірми та Управління освіти Оболонської РДА в місті Києві.

Зауважимо, у 2024 році майже 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України було проведено без конкуренції серед підрядників.