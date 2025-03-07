За заміну дерев'яних вікон на пластикові оштрафували власників квартир у Львові: подробиці

Власників вісьмох квартир в історичній частині Львова оштрафували за заміну дерев'яних вікон на пластикові. Вони сплатять по 1700 грн. Порушників також можуть зобов'язати виправити недоліки.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Зазначається, що 8 порушень, які вчинили мешканці в будинках, які віднесені до історичних пам’яток, розглянули на засіданні комісії, яка розглядає питання порушення законодавства про охорону історичної спадщини.

Так, за заміну дерев’яних вікон та балконних блоків на пластикові у будинках на вулицях Героїв Майдану, 5ц, Котлярській, 1, Краківській, 34, Наливайка, 9, Вірменській, 30, Князя Романа, 26, Крипʼякевича, 15 та пл. Галицькій, 7 адміністративна комісія наклала на власників квартир максимальний штраф у розмірі 1700 грн.

У Львівській міській раді зауважують, що у 2025 році рівень сплати накладених штрафів вже досягнув 95%, але вважають найкращим результатом відсутність таких порушень взагалі.

"Сам по собі штраф – це відповідальність за вже вчинене порушення, та є лише одним із механізмів здійснення контролю за дотриманням памʼяткоохоронного законодавства. Іншими механізмами впливу є зобовʼязання порушників усунути допущені порушення, такими зокрема є зобовʼязання в охоронних договорах, видані приписи та розпорядження та судові процеси", - підкреслили в Департаменті охорони культурної спадщини ЛМР.

Там також додали, що фахові реставраційні роботи з уникненням штрафу можна зробити через програми співфінансування, зокрема щодо реставрації історичних брам та вікон, заміни пластикових вікон на дерев’яні та реставрації балконів у будинках-пам’ятках.

Нагадаємо, під Львовом викрили схему будівництва багатоквартирних будинків під виглядом індивідуального житла.