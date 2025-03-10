Скандальний львівський забудовник сплатить понад 2 млн грн боргу

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ "Каньйон" сплатити Львівській міській раді 2,2 млн грн боргу за оренду землі. Компанія збудувала на Рясному багатоквартирний житловий будинок, однак кілька років не платила за оренду ділянки.

Про це повідомляє zaxid.net.

Суть справи

Зазначається, що у 2018 році Львівська міськрада передала в оренду ТзОВ "Каньйон" під будівництво багатоквартирного житлового будинку ділянку 1,5 га на вул. Шевченка, 307а.

Але починаючи з 2021 року, забудовник перестав платити за оренду землі й спершу, за період 2021-2022 років, заборгував 900 тис. грн. У 2023 року Господарський суд зобов’язав фірму сплатити борг, а також інфляційні витрати і штрафи, тож загальна сума вже становила майже 2 млн грн.

Але забудовник цей борг не повернув і надалі за оренду землі не платив, тож міськрада знову була змушена звернутися до суду. Міська рада підрахувала й борг, що утворився впродовж 2023-2024 року – понад 1 млн грн. Крім цього, міська рада просила суд врахувати інфляційні витрати, відсотки та штраф, що накопичились упродовж цього періоду.

Суд позов Львівської міськради задовольнив та зобов’язав ТзОВ "Каньйон" сплатити 2,2 млн грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Про забудовника

Як пише видання, ТзОВ "Каньйон" незаконно збудувала 12-поверховий ЖК "Галіція" на вул. Шевченка, 307а. У 2016 році ДАБІ винесла припис про знесення самобуду, адже замість готелю там збудували багатоповерхівку. У травні 2018 міська рада змінила цільове призначення земельної ділянки та дозволила будувати на Шевченка, 307а багатоповерхове житло, аби поступово узаконити самобуд, оскільки більшість мешканців зареєстрували право власності на помешкання.

У 2019 році міська влада Львова уклала з забудовником мирову угоду, за умови, що частину квартир передадуть черговикам міськради.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директоркою ТзОВ "Каньйон" є Тетяна Ушкова, а засновницею тривалий час була Наталія Щадило – одна з власниць "Краківського ринку". У 2021 році фірму повністю переписали на Тетяну Ушакову.

Нагадаємо, нещодавно під Львовом викрили схему будівництва багатоквартирних будинків під виглядом індивідуального житла.