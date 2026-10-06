Сколько бесплатно хранятся посылки "Укрпочты": Смелянский прокомментировал слухи

"Укрпочта" не сокращала и до конца года не планирует изменять сроки бесплатного хранения посылок. В городах отправления будут и дальше сохранять без оплаты семь дней, в селах – 14 дней.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, компания решила сохранить действующие сроки, в частности, учитывая воздушные тревоги и другие обстоятельства, которые могут помешать клиентам вовремя забрать отправку.

Переадресация посылок между отделениями в течение октября будет оставаться бесплатной.

Если бесплатного периода недостаточно, клиент может продлить хранение посылки. Стоимость услуги составляет 10 грн за каждые дополнительные сутки.

Продлить срок хранения или переадресовать отправку можно через мобильное приложение "Укрпочта 2.0" без подачи бумажных заявлений.

Напомним, с 1 октября "Новая почта" изменила срок бесплатного хранения посылок. Теперь отправки в отделениях компании будут хранить бесплатно пять дней, а не семь, как раньше.