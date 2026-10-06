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Дата публікації

Скільки безкоштовно зберігаються посилки "Укрпошти": Смілянський прокоментував чутки

посилка, Укрпошта
"Укрпошта" не планує змінювати терміни безкоштовного зберігання посилок / Укрпошта

"Укрпошта" не скорочувала і до кінця року не планує змінювати терміни безкоштовного зберігання посилок. У містах відправлення й надалі зберігатимуть без оплати сім днів, у селах – 14 днів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, компанія вирішила зберегти чинні терміни, зокрема з огляду на повітряні тривоги та інші обставини, які можуть завадити клієнтам вчасно забрати відправлення.

Переадресація посилок між відділеннями протягом жовтня також залишатиметься безкоштовною.

Якщо безкоштовного періоду недостатньо, клієнт може продовжити зберігання посилки. Вартість послуги становить 10 грн за кожну додаткову добу.

Продовжити термін зберігання або переадресувати відправлення можна через мобільний застосунок "Укрпошта 2.0" без подання паперових заяв.

Нагадаємо, з 1 жовтня "Нова пошта" змінила термін безплатного зберігання посилок. Відтепер відправлення у відділеннях компанії будуть зберігати безплатно п’ять днів, а не сім, як раніше.

Автор:
Тетяна Гойденко

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