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Сколько можно ездить на временно ввезенном авто: таможня запустила новый сервис

украинский авторынок, Спрос на гибридные автомобили в Украине
Сколько можно ездить на временно ввезенном авто

Государственная таможенная служба запустила онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут проверять, сколько дней из предусмотренного законодательством 60-дневного срока временного ввоза автомобиля уже использовано и какой остаток доступен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Новый сервис работает в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли".

Чтобы получить информацию, пользователю нужно ввести серию и номер загранпаспорта, а также регистрационный номер одного из временно ввозимых в Украину транспортных средств.

Что показывает сервис

Система отображает историю ввоза и вывоза транспортных средств в течение текущего календарного года.

Пользователь может увидеть дату пересечения границы, количество уже использованных дней и остаток доступного срока временного ввоза.

В Гостаможслужбе отмечают, что сервис должен помочь избегать ошибок при самостоятельном подсчете сроков и планировать дальнейшие поездки без отдельных обращений в таможню.

Напомним, Конституционный суд ранее подтвердил ответственность за превышение срока временного ввоза транспортных средств. За превышение установленного срока более 30 дней законодательство предусматривает значительный штраф или конфискацию автомобиля.

Автор:
Татьяна Гойденко

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