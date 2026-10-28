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Сколько можно ездить на временно ввезенном авто: таможня запустила новый сервис
Государственная таможенная служба запустила онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут проверять, сколько дней из предусмотренного законодательством 60-дневного срока временного ввоза автомобиля уже использовано и какой остаток доступен.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.
Новый сервис работает в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли".
Чтобы получить информацию, пользователю нужно ввести серию и номер загранпаспорта, а также регистрационный номер одного из временно ввозимых в Украину транспортных средств.
Что показывает сервис
Система отображает историю ввоза и вывоза транспортных средств в течение текущего календарного года.
Пользователь может увидеть дату пересечения границы, количество уже использованных дней и остаток доступного срока временного ввоза.
В Гостаможслужбе отмечают, что сервис должен помочь избегать ошибок при самостоятельном подсчете сроков и планировать дальнейшие поездки без отдельных обращений в таможню.
Напомним, Конституционный суд ранее подтвердил ответственность за превышение срока временного ввоза транспортных средств. За превышение установленного срока более 30 дней законодательство предусматривает значительный штраф или конфискацию автомобиля.