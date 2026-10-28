Скільки можна їздити на тимчасово ввезеному авто: митниця запустила новий сервіс

Державна митна служба запустила онлайн-сервіс, за допомогою якого громадяни можуть перевіряти, скільки днів із передбаченого законодавством 60-денного строку тимчасового ввезення автомобіля вже використано та який залишок ще доступний.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Новий сервіс працює в Особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Щоб отримати інформацію, користувачу потрібно ввести серію та номер закордонного паспорта, а також реєстраційний номер одного з транспортних засобів, які тимчасово ввозилися в Україну.

Що показує сервіс

Система відображає історію ввезення та вивезення транспортних засобів протягом поточного календарного року.

Користувач може побачити дати перетину кордону, кількість уже використаних днів та залишок доступного строку тимчасового ввезення.

У Держмитслужбі зазначають, що сервіс має допомогти уникати помилок під час самостійного підрахунку строків та планувати подальші поїздки без окремих звернень до митниці.

Нагадаємо, Конституційний суд раніше підтвердив відповідальність за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів. За перевищення встановленого строку більш ніж на 30 днів законодавство передбачає значний штраф або конфіскацію автомобіля.