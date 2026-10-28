Іпотека в Україні знову пішла вгору: ринок перервав тримісячне падіння

Українські банки у серпні 2026 року видали 722 іпотечні кредити на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Після трьох місяців поспіль скорочення обсяг нового іпотечного кредитування знову зріс.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Національного банку України.

На первинному ринку нерухомості банки видали 393 кредити на 839 млн грн. Із них 156 позик на 310 млн грн були оформлені під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

На вторинному ринку у серпні видали 329 іпотек на загальну суму 702 млн грн.

Таким чином, первинний ринок випередив вторинний як за кількістю договорів, так і за обсягом кредитування.

Які ставки за іпотекою

Середньозважена ефективна ставка за новими кредитами на первинному ринку становила 7,7% річних.

На вторинному ринку вона була вищою — 10% річних.

Частка непрацюючих кредитів в іпотечному портфелі банків становила 11%.

Де найчастіше брали іпотеку

Найактивніше житло в кредит купували у Київській області. У серпні там уклали 264 іпотечні договори на 589 млн грн — це 38% від загального обсягу виданих кредитів.

У Києві банки видали 84 кредити на 204 млн грн, у Львівській області — 61 кредит на 141 млн грн.

Далі йдуть Івано-Франківська область із 35 кредитами на 67 млн грн та Рівненська — 25 кредитів на 56 млн грн.

В опитуванні НБУ взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% загального валового іпотечного портфеля. Про видачу нових іпотечних кредитів повідомили 11 банків.

Нагадаємо, у липні банки видали іпотек на 1,4 млрд грн — 710 кредитів. Тоді обсяги іпотечного кредитування скорочувалися третій місяць поспіль.