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Ипотека в Украине снова пошла вверх: рынок прервал трехмесячное падение

3000 семей ВПЛ уже купили жилье по ваучерам
Ипотека в Украине снова пошла вверх

Украинские банки в августе 2026 года выдали 722 ипотечных кредита на общую сумму более 1,5 млрд. грн. После трех месяцев подряд сокращение объема нового ипотечного кредитования вновь возросло.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Национального банка Украины.

На первичном рынке недвижимости банки выдали 393 кредита на 839 млн. грн. Из них 156 ссуд на 310 млн грн были оформлены под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

На вторичном рынке в августе было выдано 329 ипотек на общую сумму 702 млн грн.

Таким образом, первичный рынок опередил вторичный, как по количеству договоров, так и по объему кредитования.

Какие ставки по ипотеке

Средневзвешенная эффективная ставка по новым кредитам на первичном рынке составила 7,7% годовых.

На вторичном рынке она была выше – 10% годовых.

Доля неработающих кредитов в ипотечном портфеле банков составила 11%.

Где чаще всего брали ипотеку

Активнее всего жилье в кредит покупали в Киевской области. В августе там заключили 264 ипотечных договора на 589 млн грн – это 38% от общего объема выданных кредитов.

В Киеве банки выдали 84 кредита на 204 млн грн, во Львовской области - 61 кредит на 141 млн грн.

Далее следуют Ивано-Франковская область с 35 кредитами на 67 млн грн и Ровенская - 25 кредитов на 56 млн грн.

В опросе НБУ приняли участие 38 банков, на которые приходится более 95% от общего валового ипотечного портфеля. О выдаче новых ипотечных кредитов сообщили 11 банков.

Напомним, в июле банки выдали ипотек на 1,4 млрд грн - 710 кредитов. Тогда объемы ипотечного кредитования сокращались третий месяц.

Автор:
Татьяна Гойденко

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