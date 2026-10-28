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Україна залучила ще $404,5 млн від Японії та Світового банку на розвиток медицини

Прапори Японії та України
Україна залучила ще $404,5 млн від Японії та Світового банку на розвиток медицини

До державного бюджету України надійшло ще 404,5 мільйона доларів США від Японії та Світового банку в межах проєкту THRIVE на розвиток системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Із цієї суми 304,5 млн доларів залучено завдяки фінансовій підтримці уряду Японії, а 100 млн доларів надано у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку.

Проєкт THRIVE спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, а також покращення якості та доступності медичних послуг. Загалом за час реалізації цієї ініціативи Україна вже отримала 701,7 млн доларів.

Очільник уряду подякував уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України та внесок у розвиток медичної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна залучила $51,5 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE, спрямованого на розвиток і посилення системи охорони здоров'я.

Автор:
Максим Кольц

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