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Украина привлекла еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка на развитие медицины

Флаги Японии и Украины
Украина привлекла еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка на развитие медицины

В государственный бюджет Украины поступило еще 404,5 миллионов долларов США от Японии и Всемирного банка в рамках проекта THRIVE на развитие системы здравоохранения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Из этой суммы 304,5 млн. долларов привлечено благодаря финансовой поддержке правительства Японии, а 100 млн. долларов предоставлено в форме кредита от Международной ассоциации развития.

Проект THRIVE направлен на повышение эффективности программы медицинских гарантий, а также улучшение качества и доступности медицинских услуг. Всего за время реализации этой инициативы Украина уже получила 701,7 млн. долларов.

Глава правительства поблагодарил правительство Японии и Всемирного банка за последовательную поддержку Украины и вклад в развитие медицинской системы.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина привлекла $51,5 млн. от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка THRIVE, направленного на развитие и усиление системы здравоохранения.

Автор:
Максим Кольц

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