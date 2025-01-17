КСУ визнав конституційною заборону на передачу іншим людям тимчасово ввезених авто: які аргументи

Другий сенат Конституційного суду визнав таким, що відповідає Основному закону, абзац 1 частини 5 статті 380 Митного кодексу, який передбачає фактичну заборону на передачу громадянами права використання на митній території України тимчасово ввезеного транспортну особистого користування іншим особам.

Як ідеться у повідомленні суду, таке рішення було ухвалено 15 січня. Суддею-доповідачем у справі виступав Василь Лемак. Конституційну скаргу ж подав громадянин Артур Бояров, який безуспішно намагався отримати дозвіл на користування власним транспортним засобом, який, однак, в Україну було ввезено іншою людиною.

Зазначається, що ще у вересні 2020 року він звернувся до суду з адміністративним позовом до Волинської митниці, вимагаючи визнати протиправною бездіяльність цього органу щодо ненадання йому як особі-нерезиденту дозволу на передачу права користування від іншої особи-нерезидента та зобов’язати митницю такий дозвіл надати.

Натомість рішеннями судів у задоволенні позову було відмовлено, і тоді заявник звернувся до КСУ із скаргою вважаючи, що згадана норма Митного кодексу не відповідає частині 1 статті 41 (непорушність права власності), частині 1 статті 57 Конституції (необхідність доведення змісту законів до населення), оскільки позбавила його можливості користуватися ввезеним в Україну транспортом, яким він володіє.

КСУ при цьому вказує, що гарантоване Конституцією право власності не є абсолютним, тобто може бути обмежене на підставі закону з дотриманням принципів юридичної визначеності та пропорційності (розумного співвідношення між інтересами особи та суспільства).

Стосовно ситуації з ввезенням автомобілів суд дійшов висновку, що оспорюваний припис кодексу визначає, що тимчасово ввезений транспорт особистого користування може використовуватися в Україні лише тими громадянами, які його ввезли, і саме для їхніх особистих потреб. Причому заборона стосується передачі як громадянам-резидентам, так і громадянам-нерезидентам.

Досліджуючи пропорційність цієї норми, КСУ дійшов висновку, що вона не порушує сутності права власності, оскільки хоч і накладає певні обмеження щодо його реалізації в аспекті користування, все ж не передбачає протиправного позбавлення цього права.

"Оспорюваний припис відповідає вимогам "якості закону" в аспектах доступності, точності і передбачуваності та дозволяє уникнути свавілля. Зазначене дає можливість особі, за потреби після юридичної консультації, чітко зрозуміти зміст законодавчої вимоги, зокрема передбачити наслідки, пов’язані з відповідною поведінкою особи", - кажуть у КСУ.

Суд вказав, що мета такого припису є конституційно виправданою – це захист економічного суверенітету України в аспекті митних інтересів держави та прагнення держави до збалансованості бюджету України. Він також є сумісним із зобов’язаннями, які Україна взяла на себе за міжнародними договорами, зокрема зі Стамбульською конвенцією.

Спосіб, у який в цьому випадку було обмежнено право на володіння, користування та розпорядження власником своїм майном, КСУ визнав "найменш обтяжливим" та таким, що має тимчасовий характер, оскільки обмежнення стосується лише часу перебування транспортного засобу в Україні.

Також суд звертає увагу на відсутність встановленої юридичної відповідальності за передачу тимчасово ввезеного транспорту особистого користування у розпорядження людині, яка безпосередньо його не ввозила, але тоді, коли в салоні перебуватиме саме та людина, яка його ввезла. Тобто у випадку заявника він все ж міг легально керувати власним авто у присутності людини, яка його завезла в Україну.

Нагадаємо також, що у вересні 2023 року КСУ визнав конституційним покарання за перевищення строку тимчасового ввезення транспорту в Україну в 30 днів у вигляді штрафу в 10 тисяч НМДГ або конфіскації.