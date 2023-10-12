Депутат-керівник гірничодобувної компанії оскаржив у КСУ штрафування за перевищення габаритів фурами

Перший сенат Конституційного суду почав розгляд справи за скаргою щодо відповідності Основному закону припису Кодексу про адміністративні правопорушення, яким встановлено відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті.

Як повідомляє КС, йдеться про частину 1 статті 14-3 КУАП, яка встановлює відповідального за правопорушення, передбачені частиною 2 статті 122-2, частинами 2 й 3 статті 132-1 кодексу.

Зокрема, відповідальність за порушення, зафіксовані на фото чи відео, несе фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспорт (чи виконувач її обов'язків). Якщо ж до реєстру транспортних засобів внесено дані про користувача відповідного засобу – то її несе сам користувач.

Зі згаданих двох статей про порушення автор клопотання оспорює конкретно частину 2 статті 132-1, що передбачає штраф за перевищення габаритно-вагових норм під час руху великогабаритним і великоваговим транспортом автодорогами, вулицями або залізничними переїздами.

Скаргу подав громадянин Диняк Сергій Васильович. Відомо, що людина з таким ім'ям є депутатом Житомирської обласної ради від партії "Наш край" та лідером облорганізації цієї політсили.

Також він є директором гірничодобувної компанії "Юнігран", що займається виробництвом і продажем гранітної продукції, будівельних матеріалів та вибухових речовин; а також співвласником домобудівного комбінату "Модуль" (обидві - селище Гранітне Малинської громади Житомирщини).

Виявилося, що на нього всього за три місяці (з грудня 2021 року по лютий 2022 року) було складено близько 2 тисяч постанов про притягнення до адміністративної відповідальності на суму поняд 100 мільйонів гривень за перевищення автомобілями його підприємства дозволених нормативних параметрів, зазначених пунктом 22.5 Правил дорожнього руху.

На думку Диняка, оспорювані приписи кодексу "створюють умови надмірного втручання у право власності особи", гарантоване статтею 41 Конституції. На підтвердження своєї позиції заявник посилається, зокрема, на окремі приписи Конституції, рішення КС, Європейського суду з прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та судові рішення у своїй справі.

Повідомляється, що під час пленарного засідання бізнесмен розповів суду, що через величезну кількість протоколів у справах про адміністративні правопорушення виконавча служба фактично заблокувала всі його рахунки.

В свою чергу, суддя-доповідач у справі Віктор Колісник повідомив, що для повного й об’єктивного її розгляду були направлені листи-запити до членів Науково-консультативної ради КС, Національного транспортного університету, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Державної служби з безпеки на транспорті з проханням висловити свої позиції. Надалі КС перейшов до закритої частини засідання для ухвалення рішення.

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