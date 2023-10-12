Депутат-директор горнодобывающей компании обжаловал в КСУ штрафование за превышение габаритов фурами

Первый сенат Конституционного суда начал рассмотрение дела по жалобе относительно соответствия Основному закону предписания Кодекса об административных правонарушениях, которым установлена ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте.

Как сообщают в КС, речь идет о части 1 статьи 14-3 КУАП, которая устанавливает ответственного за правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 122-2, частями 2 и 3 статьи 132-1 кодекса.

В частности, ответственность за нарушения, зафиксированные на фото или видео, несет физическое лицо или руководитель юридического лица, на которое зарегистрирован транспорт (или исполняющий его обязанности). Если же в реестр транспортных средств внесены данные о пользователе соответствующего средства – ее несет сам пользователь.

Из упомянутых двух статей о нарушении автор ходатайства оспаривает конкретно часть 2 статьи 132-1, предусматривающей штраф за превышение габаритно-весовых норм во время движения крупногабаритным и тяжеловесным транспортом по автодорогам, улицам или через железнодорожные переезды.

Жалобу подал гражданин Диняк Сергей Васильевич. Известно, что человек с таким именем является депутатом Житомирского областного совета от партии "Наш край" и лидером облорганизации этой политсилы.

Также он является директором горнодобывающей компании "Юнигран", занимающейся производством и продажей гранитной продукции, строительных материалов и взрывчатых веществ; а также совладельцем домостроительного комбината "Модуль" (оба - поселок Гранитное Малинской общины Житомирской области).

Оказалось, что на него всего за три месяца (с декабря 2021 по февраль 2022 года) было составлено около 2 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму более 100 миллионов гривен за превышение автомобилями его предприятия разрешенных нормативных параметров, указанных в пункте 22.5 ПДД движения.

По мнению Диняка, оспариваемые предписания кодекса "создают условия чрезмерного вмешательства в право собственности", гарантированное статьей 41 Конституции. В подтверждение своей позиции заявитель ссылается, в частности, на отдельные предписания Конституции, решения самого КС, Европейского суда по правам человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и судебные решения по своему делу.

Сообщается, что в ходе пленарного заседания бизнесмен рассказал суду, что из-за множества протоколов по делам об административных правонарушениях исполнительная служба фактически заблокировала все его счета.

В свою очередь, судья-докладчик по делу Виктор Колесник сообщил, что для полного и объективного его рассмотрения были направлены письма-запросы членам Научно-консультативного совета КС, Национальному транспортному университету, Харьковскому национальному автомобильно-дорожному университету, Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, Государственной службе безопасности на транспорте с просьбой высказать свои позиции. В дальнейшем же КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения.

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