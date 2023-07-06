КСУ дал Раде срок на замену неконституционной нормы о 100% штрафа за сокрытие товаров от таможенников

Конституционный суд отсрочил на шесть месяцев утрату действия нормы Таможенного кодекса, устанавливающей ответственность за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, установив Верховной Раде привести эту норму в соответствие с Конституцией.

Об этом говорится в опубликованном КС в четверг резюме соответствующего решения, принятого 5 июля. Из него также следует, что неконституционной была признана только сама норма, устанавливающая объем наказания, а не необходимость наказания как такового.

Более того, отмечается, что неконституционным признано только наказание, установленное частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса. Она предусматривает штраф в 100% от стоимости найденного товара вместе с его конфискацией и конфискацией транспорта, где обнаружили соответствующий тайник.

Таким образом, действующая редакция части 2 этой статьи, касающаяся повторного в течение года совершения такого правонарушения (со штрафом в 200% от стоимости найденных товаров), автоматически останется без изменений и после отведенного шестимесячного срока (если ее не изменят вместе с частью 1).

КС напоминает, что авторы жалоб на предписание части 1 статьи 483 просили признать его неконституционным, поскольку, по их убеждению, оно делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил.

По запросу суда Верховная Рада письменно высказала позицию относительно предмета жалоб, отметив, что поднятие этого вопроса действительно правомерно, поскольку существует необходимость установить однозначное правопонимание обоснованной целесообразности безальтернативного наложения штрафа в 100% стоимости скрытых на границе товаров. В ответе также отмечено, что окончательное решение поднятых вопросов должно быть осуществлено через дальнейшее законодательное урегулирование.

Оценивая оспариваемое предписание на предмет соблюдения принципа индивидуализации юридической ответственности, КС посчитал, что для достижения легитимной цели суд должен иметь дискрецию, однако соответствующую индивидуализацию ответственности обеспечить не может, учитывая отсутствие в статье других видов взысканий и невозможность изменения размера процентов от стоимости товаров для определения штрафа и обязательность их конфискации.

КС указывает, что возможность выбора объема взыскания должна существовать, чтобы учесть характер совершенного противоправного деяния, форму вины, характеристики личности, возможности возмещения причиненного ущерба, а также наличие смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств. В то же время процессуальные механизмы, которые предоставили бы суду возможность смягчить наказание или позволили бы его не назначать, в Таможенном кодексе не предусмотрено.

Таким образом, КС признал, что абзац 2 части 1 статьи 483 данного кодекса противоречит предписаниям части 1 статьи 8, частей 1 и 4 статьи 41, части 2 статьи 61, части 1 статьи 64 Конституции и "противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии)".