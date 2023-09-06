КСУ признал конституционным наказание за превышение срока временного ввоза транспорта в Украину

Первый сенат Конституционного суда 6 сентября признал конституционным абзац 2 части 6 статьи 481 Таможенного кодекса, предусматривающий штраф в 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или конфискацию транспорта за превышение срока его временного ввоза более чем на 30 суток или его утрату, в том числе раскомплектование.

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Как говорится в сообщении КС, указанную норму обжаловал гражданин Фредерик Йоханнес ван Колк. Он просил проверить ее на соответствие частям 1 и 4 статьи 41, статье 48 и части 2 статьи 61 Конституции.

В решении суд отметил, что установление оспариваемым положением кодекса альтернативных видов основных административных взысканий – штрафа или конфискации транспортного средства – делает возможным индивидуализацию судом административного взыскания с учетом всей совокупности обстоятельств дела и, как следствие, реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности по этой статье.

Учитывая это, КС пришел к выводу, что данная норма не противоречит части 2 статьи 61 Конституции (относительно индивидуального характера юридической ответственности).

Относительно остальных статей Конституции суд отмечает, что право собственности не является абсолютным и может быть ограничено, однако любое вмешательство в это право должно основываться на законе, быть направленным на достижение легитимной цели и пропорциональным, то есть обеспечивать справедливый баланс между интересами общества и этим правом.

КС считает, что санкция части 6 статьи 481 Таможенного кодекса не противоречит требованию юридической определенности и обеспечивает законное вмешательство в право собственности лица в понимании практики толкования Европейским судом по правам человека статьи 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Из содержания абзаца 2 части 6 статьи 481 кодекса следует, что законодатель определил справедливую меру административной ответственности для достижения легитимной цели, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на лицо индивидуальное и чрезмерное бремя", - отмечают в суде.

Ввиду этого санкция статьи, по мнению КС, создает надлежащую нормативную основу для достижения справедливого баланса между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности такому его требованию как принцип пропорциональности.

Отмечается, что судьей-докладчиком по этому делу была Ольга Совгиря. Напомним, что она была назначена Верховной Радой в КС 27 июля 2022 года, будучи на момент назначения депутатом самой Рады от "Слуги народа". 2 августа она приняла присягу судьи.

Однако такое назначение прямо противоречит закону о КС, согласно пунктам 1 и 2 части 3 статьи 11 которого его судьей не может быть назначено лицо, которое на день назначения участвует в политической деятельности или является избранным на выборную должность в органе государственной власти и имеет представительский мандат .