КСУ визнав неконституційним розмір штрафу за введення в обіг продукції, яка не відповідає вимогам

Другий сенат Конституційного суду 1 листопада визнав таким, що не відповідає Основному Закону, припис пункту 2 частини 2 статті 44 закону про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, яким штраф за введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, встановлено на рівні 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень).

Про це йдеться в повідомленні КС. Примітно при цьому, що норма про штраф у 6 тисяч НМДГ за повторне протягом одного-трьох років порушення не оскаржувалася й була, відповідно, залишена без змін. Втім, припис, визнаний неконституційним, втратить силу не відразу ж, а лише через шість місяців.

Скаргу подавала громадянка Наталія Тригуб, яка вказала, що такий розмір відповідальності є безальтернативним та не залежить від характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики винної особи, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність тощо.

Відповідно, на її думку, застосуванням цього припису не забезпечується справедливий баланс між вимогами публічного інтересу та захистом права власності особи, що не відповідає частині 1 статті 41, частині 2 статті 61 Конституції.

Суд, в свою чергу, зазначає, що встановлення в законі абсолютно визначених та/або безальтернативних санкцій має бути розумно поєднано із наданням варіативності в питанні обрання санкції до порушника, що уможливило б додержання в такий спосіб принципів домірності та індивідуалізації юридичної відповідальності.

"Принципи домірності та індивідуалізації юридичної відповідальності в разі притягнення особи до юридичної відповідальності може бути забезпечено, зокрема, у спосіб установлення в законі різних видів санкцій за вчинення одного й того самого правопорушення або різних за розміром штрафів, що їх може бути накладено на порушників тієї самої охоронної норми", - радить КС.

Оспорюваний припис, на думку суду, не надає суб’єкту накладання адмінстягнення можливості врахувати те, що ним охоплюється велика кількість різних виявів об’єктивної та суб’єктивної сторони правопорушення, а тому суперечить частині 1 статті 8 (принцип верховенства права), частині 2 статті 61 Конституції (індивідуальний характер юридичної відповідальності).

Крім того, КС погодився з позицією, що чітко встановлений розмір штрафу "не створює умов для досягнення справедливого балансу між вимогами публічного інтересу в забезпеченні високого рівня захисту прав споживачів та захистом права власності особи".

За його оцінкою, оскаржений припис покладає індивідуальний і надмірний тягар, а отже є підґрунтям для надмірного втручання держави у право власності, внаслідок чого суперечить частинам 1 та 4 статті 41 Основного Закону.