КСУ признал неконституционным размер штрафа за введение в обращение продукции, не отвечающей требованиям

Второй сенат Конституционного суда 1 ноября признал не соответствующим Основному Закону предписание пункта 2 части 2 статьи 44 закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции, которым штраф за введение в обращение продукции, не отвечающей установленным требованиям, установлен на уровне 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).

Об этом говорится в сообщении КС. Примечательно, что норма о штрафе в 6 тысяч НМДГ за повторное в течение одного-трех лет нарушение не обжаловалась и была, соответственно, оставлена без изменений. Впрочем, предписание, признанное неконституционным, утратит силу не сразу же, а лишь через шесть месяцев.

Жалобу подавала гражданка Наталья Тригуб, которая указала, что такой размер ответственности безальтернативен и не зависит от характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики виновного лица, возможности возмещения причиненного ущерба, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность и так далее.

Соответственно, по ее мнению, применение этого предписания не обеспечивает справедливый баланс между требованиями публичного интереса и защитой права собственности лица, что не соответствует части 1 статьи 41, части 2 статьи 61 Конституции.

Суд, в свою очередь, отмечает, что установление в законе абсолютно определенных и/или безальтернативных санкций должно быть разумно сопряжено с предоставлением вариативности в вопросе избрания санкции к нарушителю, что позволило бы соблюдение таким образом принципов соразмерности и индивидуализации юридической ответственности.

"Принципы соразмерности и индивидуализации юридической ответственности в случае привлечения лица к юридической ответственности могут быть обеспечены, в частности, способом установления в законе различных видов санкций за совершение одного и того же правонарушения или различных по размеру штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей той же самой охранной нормы", - советует КС.

Оспариваемое же предписание, по мнению суда, не дает субъекту наложения админвзыскания возможности учесть то, что им охватывается большое количество различных проявлений объективной и субъективной стороны правонарушения, а потому противоречит части 1 статьи 8 (принцип верховенства права) и части 2 статьи 61 Конституции (индивидуальный характер юрответственности).

Кроме того, КС согласился с позицией, что четко установленный размер штрафа "не создает условий для достижения справедливого баланса между требованиями публичного интереса в обеспечении высокого уровня защиты прав потребителей и защитой права собственности".

По его оценке, обжалованное предписание возлагает индивидуальное и чрезмерное бремя, а следовательно, является основой для чрезмерного вмешательства государства в право собственности, в результате чего противоречит частям 1 и 4 статьи 41 Основного Закона.