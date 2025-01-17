КСУ признал конституционным запрет на передачу другим людям временно ввезенных авто: каковы аргументы

Второй сенат Конституционного суда признал соответствующим Основному закону абзац 1 части 5 статьи 380 Таможенного кодекса, предусматривающий фактический запрет на передачу гражданами права использования на таможенной территории Украины временно ввезенного транспортного личного пользования другим лицам.

Как говорится в сообщении суда, такое решение было принято 15 января. Судьей-докладчиком по делу выступал Василий Лемак. Конституционную жалобу подал гражданин Артур Бояров, безуспешно пытавшийся получить разрешение на пользование собственным транспортным средством, которое, однако, в Украину было ввезено другим человеком.

Отмечается, что еще в сентябре 2020 года он обратился в суд с административным иском к Волынской таможне, требуя признать противоправным бездействие этого органа по непредоставлению ему как лицу-нерезиденту разрешения на передачу права пользования от другого лица-нерезидента и обязать таможню такое разрешение предоставить.

В то же время решениями судов в удовлетворении иска было отказано, и тогда заявитель обратился в КСУ с жалобой, посчитав, что упомянутая норма Таможенного кодекса не соответствует части 1 статьи 41 (незыблемость права собственности), части 1 статьи 57 Конституции (необходимость доведения содержания законов до населения), поскольку лишила его возможности пользоваться ввезенным в Украину транспортом, которым он владеет.

КСУ при этом указывает, что гарантированное Конституцией право собственности не является абсолютным, то есть может быть ограничено на основании закона с соблюдением принципов юридической определенности и пропорциональности (разумного соотношения между интересами человека и общества).

Относительно ситуации с ввозом автомобилей суд пришел к выводу, что оспариваемое предписание кодекса определяет, что временно ввозимый транспорт личного пользования может использоваться в Украине только теми гражданами, которые его ввезли, и именно для их личных нужд. Причем запрет касается передачи как гражданам-резидентам, так и гражданам-нерезидентам.

Исследуя пропорциональность этой нормы, КСУ пришел к выводу, что она не нарушает сущность права собственности, поскольку хоть и налагает определенные ограничения по его реализации в аспекте пользования, все же не предусматривает противоправного лишения этого права.

"Оспариваемое предписание соответствует требованиям "качества закона" в аспектах доступности, точности и предсказуемости и позволяет избежать произвола. Указанное дает возможность лицу, при необходимости после юридической консультации, четко понять содержание законодательного требования, в частности предусмотреть последствия, связанные с соответствующим поведением лица", – говорят в КСУ.

Суд указал, что цель такого предписания является оправданной – это защита экономического суверенитета Украины в аспекте таможенных интересов государства и стремление государства к сбалансированности бюджета Украины. Оно также совместимо с обязательствами, которые Украина взяла на себя по международным договорам, в частности со Стамбульской конвенцией.

Способ, которым в этом случае было ограничено право на владение, пользование и распоряжение собственником своим имуществом, КСУ признал "наименее обременительным" и имеющим временный характер, поскольку ограничение касается только времени пребывания транспортного средства в Украине.

Также суд обращает внимание на отсутствие установленной юридической ответственности за передачу временно ввезенного транспорта личного пользования в распоряжение человеку, непосредственно не ввозившему его, но лишь тогда, когда в салоне будет находиться именно тот человек, который его ввез. То есть в случае заявителя он все же мог легально управлять собственным автомобилем в присутствии человека, который его завез в Украину.

Напомним также, что в сентябре 2023 года КСУ признал конституционным наказание за превышение срока временного ввоза транспорта в Украину в 30 дней в виде штрафа в 10 тысяч НМДГ или конфискации.