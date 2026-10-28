Окупність енергопроєктів в Україні зросла з 1,5 до 4–5 років

Інвестиційна група Concorde Capital тепер розраховує на окупність нових енергетичних проєктів за чотири-п'ять років. Ще до середини 2026 року високі доходи на ринку дозволяли орієнтуватися приблизно на півтора року, однак російські атаки на підстанції погіршили економіку генерації.

Про це інформує Dilo з посиланням на форум "Forbes Приватні інвестиції" .

За словами засновника та CEO Concorde Capital Ігоря Мазепи, високий попит на електроенергію сам по собі вже не гарантує виробникам стабільної виручки.

Через російські удари по підстанціях генеруючі компанії періодично втрачають можливість передавати електроенергію в мережу та продавати її. Через це Concorde Capital перейшла до більш консервативної оцінки строків повернення вкладень.

Concorde Capital вклала в енергетику понад €150 млн

У 2025–2026 роках група інвестувала в енергетичні проєкти понад €150 млн.

Мазепа очікує, що протягом найближчих двох-трьох років ринок поступово насититься новими потужностями. Тому інвесторам, які вкладають кошти зараз, важливо повернути капітал до суттєвого зниження дефіциту генерації.

Енергетика залишається одним із головних інвестиційних напрямів Concorde Capital. Група також вкладає кошти у виробництво будівельних матеріалів, нафтовидобування і газовидобування, нерухомість, електронну комерцію та медицину.

Загальну вартість інвестиційного портфеля Concorde Capital Мазепа оцінює приблизно у $200 млн.

У що інвестує Concorde Capital

Одним з енергетичних проєктів групи є Encraft — мережа розподіленої генерації та систем накопичення електроенергії.

Нагадаємо, у лютому Concorde Capital запустила мережу розподіленої генерації Encraft потужністю 18,4 МВт. Інвестиції у першу чергу становили близько €15 млн, а другу чергу із системами накопичення енергії оцінювали ще приблизно у €35 млн.