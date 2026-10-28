Окупаемость энергопроектов в Украине выросла с 1,5 до 4–5 лет.

Инвестиционная группа Concorde Capital теперь рассчитывает на окупаемость новых энергетических проектов за четыре-пять лет. Еще до середины 2026 г. высокие доходы на рынке позволяли ориентироваться примерно на полтора года, однако российские атаки на подстанции ухудшили экономику генерации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на форум "Forbes Частные инвестиции".

По словам основателя и CEO Concorde Capital Игоря Мазепы, высокий спрос на электроэнергию сам по себе уже не гарантирует производителям стабильной выручки.

Из-за российских ударов по подстанциям генерирующие компании периодически упускают возможность передавать электроэнергию в сеть и продавать ее. Поэтому Concorde Capital перешла к более консервативной оценке сроков возврата вложений.

Concorde Capital вложила в энергетику свыше €150 млн

В 2025-2026 годах группа инвестировала в энергетические проекты более 150 млн евро.

Мазепа ожидает, что в ближайшие два-три года рынок постепенно насытится новыми мощностями. Поэтому инвесторам, вкладывающим средства сейчас, важно вернуть капитал к существенному снижению дефицита генерации.

Энергетика остается одним из основных инвестиционных направлений Concorde Capital. Группа также вкладывает средства в производство строительных материалов, нефтедобычу и газодобычу, недвижимость, электронную коммерцию и медицину.

Общая стоимость инвестиционного портфеля Concorde Capital Мазепа оценивает примерно в $200 млн.

Во что инвестирует Concorde Capital

Одним из энергетических проектов группы является Encraft – сеть распределенной генерации и систем накопления электроэнергии.

Напомним, в феврале Concorde Capital запустила сеть распределенной генерации Encraft мощностью 18,4 МВт. Инвестиции в первую очередь составляли около €15 млн, а вторую очередь с системами накопления энергии оценивали примерно в €35 млн.