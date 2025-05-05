Skype официально прекратил работу 5 мая: что нужно знать пользователям

Мессенджер Skype, проработавший более 20 лет, с 5 мая 2025 официально прекращает работу.

Корпорация Microsoft, владеющая Skype, заранее предупредила пользователей о закрытии мессенджера, предложив им либо перейти в Teams, сохранив контакты и аккаунт, либо загрузить архив сообщений.

Как экспортировать файлы и историю чатов:

Перейти на страницу экспорта данных Skype.

Войти в свой аккаунт Microsoft, привязанный к аккаунту Skype.

Выбрать данные для экспорта: чаты и/или файлы.

Запросить экспорт данных.

После этого пользователь получит ZIP-архив со своими данными из Skype.

Данные Skype будут доступны пользователям до января 2026 года. Их можно экспортировать, включая историю чатов. Если до января следующего года этого не сделать, данные сервиса будут удалены.

История Skype

Skype впервые был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела Microsoft за $8,5 млрд. Компания прекратила поддержку классической версии Skype еще в ноябре 2018 года, а в 2024 году платформу пытались возродить на базе Windows 11, убрав оттуда рекламу и подтянув рекламу.

В первые годы своего существования приложение стремительно росло. В 2003 году программу скачали 3,3 миллиона пользователей, а уже через два года этот показатель достиг 47 миллионов. В то время это был настоящий прорыв: бесплатная видеосвязь через Интернет выглядела чудом. Благодаря удобному интерфейсу и доступным вызовам по всему миру, Skype стал новым стандартом цифровой коммуникации.

Однако в последние годы Skype потерял популярность: для группового общения пользователи все чаще выбирают Discord или Zoom, а Microsoft продвигает Teams в качестве собственного преемника.

Напомним, что Microsoft недавно запустила оптимизированный дизайн окна входа в систему с измененным порядком шагов, что обеспечивает более удобный интерфейс без пароля и с использованием ключа доступа.