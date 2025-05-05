Skype офіційно припинив роботу 5 травня: що потрібно знати користувачам

Месенджер Skype, який пропрацював понад 20 років, з 5 травня 2025 року офіційно припиняє роботу.

Корпорація Microsoft, що володіє Skype, заздалегідь попередила користувачів про закриття месенджера, запропонувавши їм або перейти в Teams, зберігши контакти та обліковий запис, або завантажити архів повідомлень.

Як експортувати файли та історію чатів:

Перейти на сторінку експорту даних Skype.

Увійти у свій акаунт Microsoft, прив'язаний до акаунта Skype.

Вибрати дані для експорту: чати та/або файли.

Запросити експорт даних.

Після цього користувач отримає ZIP-архів зі своїми даними зі Skype.

Зазначається, що дані Skype будуть доступні користувачам до січня 2026 року. Їх можна експортувати, включаючи історії чатів. Якщо до січня наступного року цього не зробити, дані сервісу будуть видалені.

Історія Skype

Skype вперше було запущено 2003 року, а 2011 року його придбала Microsoft за $8,5 млрд. Компанія припинила підтримку класичної версії Skype ще в листопаді 2018 року, а 2024 року платформу намагалися відродити на базі Windows 11, прибравши звідти рекламу і підтягнувши продуктивність месенджера.

У перші роки свого існування застосунок стрімко зростав. У 2003 році програму завантажили 3,3 мільйона користувачів, а вже через два роки цей показник сягнув 47 мільйонів. На той час це був справжній прорив: безкоштовний відеозв’язок через Інтернет виглядав дивом. Завдяки зручному інтерфейсу та доступним викликам по всьому світу Skype став новим стандартом цифрової комунікації.

Проте останніми роками Skype втратив популярність: для групового спілкування користувачі все частіше вибирають Discord або Zoom, а Microsoft просуває Teams як власного наступника.

Нагадаємо, Microsoft нещодавно запустила оптимізований дизайн вікна входу в систему зі зміненим порядком кроків, що забезпечує зручніший інтерфейс без пароля та з використанням ключа доступу.