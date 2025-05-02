Microsoft скасовує паролі для нових облікових записів: який захист акаунту пропонують натомість

Американська корпорація комп’ютерних технологій Microsoft робить найбільший крок до майбутнього без паролів. Компанія попросить нових користувачів використовувати тільки більш безпечні методи, зокрема push-сповіщення та ключі безпеки за замовчуванням.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія Microsoft нещодавно запустила оптимізований дизайн вікна входу в систему зі зміненим порядком кроків, що забезпечує зручніший інтерфейс без пароля та з використанням ключа доступу.

В рамках спрощеного UX компанія Біллі Гейтса змінює стандартну поведінку для нових облікових записів. Нові облікові записи Microsoft тепер будуть без пароля за замовчуванням. У нових користувачів буде кілька варіантів входу до облікового запису без пароля, і їм ніколи не доведеться реєструвати пароль. Існуючі користувачі можуть зайти в налаштування облікового запису, щоб видалити свій пароль.

Microsoft планує продовжити роботу з впровадження ключів доступу протягом наступного року. У компанії заявляють, що наразі користувачі створюють "майже мільйон зареєстрованих ключів доступу щодня", і мають 98 відсотків успішних спроб входу до системи порівняно з 32 відсотками для облікових записів на основі пароля.

Раніше генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що штучний інтелект наразі генерує до 30% коду в проектах компанії, і ця частка продовжує зростати.