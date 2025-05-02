Microsoft отменяет пароли для новых аккаунтов: какую защиту аккаунта предлагают взамен

Американская корпорация компьютерных технологий Microsoft делает самый большой шаг к будущему без паролей. Компания попросит новых пользователей использовать только более безопасные методы, включая push-уведомления и ключи безопасности по умолчанию.

Об этом сообщает The Verge.

Компания Microsoft недавно запустила оптимизированный дизайн окна входа в систему с измененным порядком шагов, что обеспечивает более удобный интерфейс без пароля и с использованием ключа доступа.

В рамках упрощенного UX компания Билли Гейтса изменяет стандартное поведение для новых аккаунтов. Новые учетные записи Microsoft будут без пароля по умолчанию. У новых пользователей будет несколько вариантов входа в аккаунт без пароля, и им никогда не придется регистрировать пароль. Существующие пользователи могут войти в настройку учетной записи, чтобы удалить пароль.

Microsoft планирует продолжить работу по внедрению ключей доступа в течение следующего года. В компании заявляют, что пользователи создают "почти миллион зарегистрированных ключей доступа ежедневно", и имеют 98 процентов успешных попыток входа в систему по сравнению с 32 процентами для учетных записей на основе пароля.

Ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что искусственный интеллект сейчас генерирует до 30% кода в проектах компании, и эта доля продолжает расти.