Следом за McDonald's нанимать подростков начал и Intertop

Ритейлер продает более 500 брендов обуви, одежды, аксессуаров, а также торговую марку Braska.

Из-за дефицита рабочей силы компания Intertop начала официально трудоустраивать подростков. Ритейлер запустил новый социально-ориентированный проект First Job, направленный на трудоустройство подростков от 16 лет, информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения в пабликах компании.

На работу приглашают с 16 лет. График подросткам предлагают сменный, адаптированный для обучения. Трудоустройство официально с первого дня, оплата труда в соответствии с законодательством.

Проект стартовал в киевских магазинах The North Face, Geox и Intertop. Сотрудники ритейлера прошли внутреннее обучение по работе с несовершеннолетними. В пресс-службе ритейлера подчеркивают, что программа реализуется в рамках инициатив HR-бренда #Людинизация.

Как отметил в комментарии Украинскому совету торговых центров CEO Intertop Ukraine Сергей Бадритдинов, украинская молодежь быстро повзрослела после наводнения, полномасштабного вторжения, постоянных тревог. Молодые люди стремятся к большей самостоятельности, больше финансовой независимости.

"Помогая подросткам приобретать практические навыки, например, такие как, консультирование покупателей, мерчендайзинг, работа с клиентами, подражание мировому опыту и сандартам, коммуникация в коллективе, мы формируем на украинском рынке культуру поддержки молодежи, чтобы подростки видели перспективу развития в Украине и чувствовали мотивацию строить.

Что известно об Intertop Ukraine

Украинский ритейлер Intertop со штаб-квартирой в Киеве специализируется на дистрибуции и омникальной продаже одежды, обуви, косметики и аксессуаров через розничные сети и средства электронной коммерции в Украине и Казахстане.

На украинском рынке компания работает 31 год. Сеть объединяет более 30 магазинов Intertop, а также 13 розничных сетей: Armani Exchange, Emporio Armani, EA7, Ecco, Geox, Marc O'Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face, Vans, магазины итальянской косметики Kiko Milano и Intertop. Всего – более 150 магазинов.

Intertop имеет более 500 брендов обуви, одежды, аксессуаров и косметики, а также торговую марку Braska. Выручка компании в 2024 году составила почти 4,3 млрд грн, что на 15% меньше, чем годом ранее.

Компания входит в группу MTI, которая с 2006-го развивает бизнес Intertop в Казахстане. Совладельцы группы – Владимир Цой и Сергей Башлаков.

Ранее Delo.ua писало о том, что McDonald's начинает брать на работу украинскую молодежь с 16 лет.