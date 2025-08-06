Слідом за McDonald's наймати підлітків почав й Intertop

Ритейлер продає понад 500 брендів взуття, одягу, аксесуарів, а також власну торгову марку Braska.

Через дефіцит робочої сили компанія Intertop почала офіційно працевлаштовувати підлітків. Ритейлер запустив новий соціально-орієнтований проєкт First Job, спрямований на працевлаштування підлітків віком від 16 років, повідомило Delo.ua з посиланням на повідомлення у пабліках компанії.

Графік підліткам пропонують змінний, адаптований під навчання. На роботу запрошують з 16 років. Працевлаштування офіційне з першого дня, оплата праці відповідно до законодавства.

Проєкт стартував у київських магазинах The North Face, Geox та Intertop. Співробітники ритейлера пройшли внутрішнє навчання з роботи з неповнолітніми. У пресслужбі ритейлера наголошують, що програма реалізується в межах ініціатив HR-бренду #Людинізація.

Як зазначив в коментарі Українській раді торгових центрів CEO Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов, українська молодь швидко подорослішала після ковіду, повномасштабного вторгнення, постійних тривог. Молоді люди прагнуть більше самостійності, більше фінансової незалежності.

"Допомагаючи підліткам здобувати практичні навички, наприклад, такі як, консультування покупців, мерчендайзинг, робота з клієнтами, переймання світового досвіду та сандартів, комунікація у колективі, ми формуємо на українському ринку культуру підтримки молоді, щоб підлітки бачили перспективу розвитку в Україні й відчували мотивацію будувати кар'єру в українській компанії, - наголосив Бадрітдінов.

Що відомо про Intertop Ukraine

Український ритейлер Intertop зі штаб-квартирою у Києві спеціалізується на дистрибуції та омнікальному продажі одягу, взуття, косметики та аксесуарів через власні роздрібні мережі та засоби електронної комерції в Україні та Казахстані.

На укранському ринку компанія працює 31 рік. Мережа об’єднує більше 30 магазинів Intertop, а також 13 роздрібних мереж: Armani Exchange, Emporio Armani, EA7, Ecco, Geox, Marc O’Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face, Vans, магазини італійської косметики Kiko Milano та Intertop Outlet. Всього – понад 150 магазинів.

Intertop має понад 500 брендів взуття, одягу, аксесуарів і косметики, а також власну торгову марку Braska. Виторг компанії у 2024 році становив майже 4,3 млрд грн, що на 15% менше, ніж роком раніше.

Компанія входить у групу MTI, яка з 2006-го розвиває також бізнес Intertop у Казахстані. Співвласники групи – Володимир Цой і Сергій Башлаков.

Раніше Delo.ua писало про те, що McDonald’s починає брати на роботу українську молодь з 16 років.