В Беларуси заявили, что США сняли санкции на торговлю между американской авиакомпанией Boeing и белорусской "Белавиа".

Об этом пишет белорусское агентство "Белта" со ссылкой на слова гендиректора "Белавиа" Игоря Чергинца.

31 октября Министерство торговли США выдало корпорации Boeing разрешение на работу с белорусской авиакомпанией.

Снятие ограничений позволит покупать запчасти, компоненты и программное обеспечение уже имеющимся самолетам, а также "откроет путь" к переговорам о возможной покупке новых самолетов Boeing.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков сказал, что США выдали Boeing лицензию на полноценное сотрудничество с "Белавиа". Он добавил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Джоном Коулом "определил перечень ключевых вопросов для дальнейшего диалога между странами".

Рыбаков говорит, что "работа проводится упорно и успешно, остается только решение еще нескольких задач, которые позволят обеим сторонам выйти на новый уровень взаимодействия".

Напомним, в ноябре 2025 года Министерство финансов США официально отменило санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" и частично против трех самолетов, которые использовали самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его окружение.

Посланник США Джон Коул еще в сентябре на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко пообещал, что Америка снимет санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", стремясь "нормализовать" двусторонние отношения.