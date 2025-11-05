США сняли санкции с "Белавиа" и самолетов, связанных с Лукашенко

Министерство финансов США официально отменило санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" и частично против трех самолетов, которые использовали самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его окружение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

США смягчили санкции против Беларуси

Следовательно, "Белавиа" снова может участвовать в финансовых и коммерческих операциях, ранее невозможных из-за ее статуса заблокированной организации.

Отмена санкций позволит "Белавиа" обслуживать и покупать компоненты своего авиафлота

Кроме того, США выдали генеральную лицензию, которая позволяет проводить некоторые операции, связанные с использованием трех ранее подсанкционных авиасудов Лукашенко.

Речь идет о самолете Boeing 737, принадлежащем правительству Беларуси и служившем президентским бортом, еще одном самолете из президентского авиапарка, а также роскошном вертолете компании "Славкали", который, перевозил Лукашенко между его резиденцией и Минском.

Наладить отношения

По информации Reuters, администрация Дональда Трампа все больше пытается наладить контакты с белорусскими властями. Отмена санкций стала очередным шагом по смягчению американской политики в отношении Минска, который в последнее время демонстрирует готовность к осторожному диалогу с США.

Отмечается, что санкции были введены в декабре 2021 года.

Посланник США Джон Коул еще в сентябре на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко пообещал, что Америка снимет санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", стремясь "нормализовать" двусторонние отношения.