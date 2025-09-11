Запланована подія 2

США снимают санкции с "Белавиа" и планируют возобновить работу посольства в Минске

Соединенные Штаты объявили о снятии санкций с белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" и заявили о намерении возобновить работу своего посольства в Минске. Это решение стало ответом на освобождение Беларусью 52 заключенных разных национальностей после призыва президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Отмена санкций позволит Белавиа обслуживать и покупать компоненты для своего авиафлота, в частности самолетов Boeing, сообщило посольство США в Вильнюсе. Такой шаг стал самым большим ослаблением в отношениях между Вашингтоном и Минском за последние годы.

По данным белорусского агентства "Белта", среди уволенных было 14 иностранцев - граждане Литвы, Латвии, Польши, Франции, Великобритании и Германии. Они отправились в Литву в сопровождении американской делегации, которая вела переговоры с Минском.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал событие "большим дипломатическим успехом США и союзников". Однако правозащитники отмечают, что освобождение касается лишь части из примерно 1400 заключенных, и среди них, вероятно, не было самых известных критиков Лукашенко — таких, как нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

Адвокат, возглавлявший американскую делегацию Джон Коул заявил, что Дональд Трамп передал Александру Лукашенко личное письмо, подписанное просто "Дональд". Это было названо "редким актом дружбы". Коул также подтвердил, что Вашингтон намерен открыть свое посольство в Минске.

Аналитики отмечают, что Лукашенко использует освобождение заключенных в качестве инструмента для улучшения отношений с Западом и торгов за смягчение санкций.

Правозащитники считают, что режим стремится поддерживать иллюзию перемен, но реальные шаги возможны только при прекращении репрессий и выводе российских войск с территории Беларуси.

Несмотря на многолетнюю изоляцию Лукашенко уже несколько раз выражал готовность к диалогу с Западом, особенно в условиях затяжной войны России против Украины. При этом он позволяет России использовать белорусскую территорию для военных действий, хотя белорусская армия прямо не участвует в войне.

Напомним, США не стали вводить пошлины на импорт товаров из России, Белоруссии и Северной Кореи, поскольку продукция из этих стран не поставляется на американский рынок.

Автор:
Татьяна Гойденко