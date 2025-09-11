США знімають санкції з "Белавіа" та планують відновити роботу посольства в Мінську

Сполучені Штати оголосили про зняття санкцій із білоруської національної авіакомпанії "Белавіа" та заявили про намір відновити роботу свого посольства в Мінську. Це рішення стало відповіддю на звільнення Білоруссю 52 ув’язнених різних національностей після заклику президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Скасування санкцій дозволить "Белавіа" обслуговувати та купувати компоненти для свого авіафлоту, зокрема літаків Boeing, повідомило посольство США у Вільнюсі. Такий крок став найбільшим послабленням у відносинах між Вашингтоном і Мінськом за останні роки.

За даними білоруської агенції "Белта", серед звільнених було 14 іноземців — громадяни Литви, Латвії, Польщі, Франції, Великої Британії та Німеччини. Вони вирушили до Литви у супроводі американської делегації, яка вела переговори з Мінськом.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав подію "великим дипломатичним успіхом США і союзників". Однак правозахисники наголошують, що звільнення стосується лише частини з приблизно 1400 ув’язнених, і серед них, ймовірно, не було найвідоміших критиків режиму Лукашенка — таких, як нобелівський лауреат Алесь Беляцький.

Адвокат, який очолював американську делегацію Джон Коул заявив, що Дональд Трамп передав Олександру Лукашенку особистого листа, підписаного просто "Дональд". Це було названо "рідкісним актом дружби". Коул також підтвердив, що Вашингтон планує відкрити своє посольство в Мінську.

Аналітики наголошують, що Лукашенко використовує звільнення в’язнів як інструмент для покращення відносин із Заходом і торгів за пом’якшення санкцій.

Правозахисники вважають, що режим прагне підтримувати ілюзію змін, але реальні кроки можливі лише за умови припинення репресій і виведення російських військ із території Білорусі.

Попри багаторічну ізоляцію, Лукашенко вже кілька разів висловлював готовність до діалогу із Заходом, особливо в умовах затяжної війни Росії проти України. При цьому він дозволяє Росії використовувати білоруську територію для воєнних дій, хоча білоруська армія прямо не бере участі у війні.

Нагадаємо, США не стали запроваджувати мита на імпорт товарів з Росії, Білорусі та Північної Кореї, оскільки продукція з цих країн не поставляється на американський ринок.