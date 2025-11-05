Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
США зняли санкції з "Белавіа" та літаків, пов’язаних з Лукашенком

Олександр Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Міністерство фінансів США офіційно скасувало санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа" та частково проти трьох літаків, що їх використовували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його оточення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

США пом’якшили санкції проти Білорусі

Відтак, "Белавіа" знову може брати участь у фінансових та комерційних операціях, які раніше були неможливі через її статус заблокованої організації.

Скасування санкцій дозволить "Белавіа" обслуговувати та купувати компоненти для свого авіафлоту

Крім того США видали генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити деякі операції, пов’язані з використанням трьох раніше підсанкційних авіасуден Лукашенка.

Йдеться про літак Boeing 737, що належить уряду Білорусі й служив президентським бортом, ще один літак із президентського авіапарку, а також розкішний вертоліт компанії "Славкалі", який, перевозив Лукашенка між його резиденцією та Мінськом.

Налагодити відносини

За інформацією Reuters, адміністрація Дональда Трампа дедалі більше намагається налагодити контакти з білоруською владою. Скасування санкцій стало черговим кроком у пом’якшенні американської політики щодо Мінська, який останнім часом демонструє готовність до обережного діалогу зі США.

Зазначається, що санкції були введені у грудні 2021 року.

Посланець США Джон Коул ще у вересні на зустрічі з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком пообіцяв, що Америка зніме санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа", прагнучи "нормалізувати" двосторонні відносини.

Автор:
Світлана Манько