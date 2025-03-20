SoftBank купил производителя микросхем Ampere Computing за 6,5 млрд долларов

Японский технологический инвестор SoftBank Group ускоряет свое проникновение в компании, занимающиеся технологиями производства микросхем, купив за 6,5 млрд долларов Ampere Computing, американский стартап по производству микросхем.

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Об этом сообщает информационное агентство R euters.

Соглашение, полностью уплаченное наличными, было объявлено в среду, 19 марта, на фоне того, что SoftBank наращивает инвестиции в инфраструктуру, необходимую для поддержки искусственного интеллекта, на который основатель Масаэси Сон сделал последнюю грандиозную ставку на революционную технологию.

Ampere производит микросхемы центральных процессоров (ЦП) для центров обработки данных на основе вычислительной архитектуры Arm Holdings, контрольный пакет акций которой принадлежит SoftBank. Эти микросхемы используются такими компаниями как Oracle в своей инфраструктуре облачных вычислений.

По словам Сон, будущее "искусственного суперинтеллекта" потребует прорывной вычислительной мощности.

"Опыт Ampere в области полупроводников и высокопроизводительных вычислений поможет ускорить реализацию этой идеи и усилит нашу преданность инновациям в области ИИ в Соединенных Штатах", — сказал он.

Компания Ampere, основанная в 2018 году ветераном Intel Рене Джеймсом, создавала процессоры с собственной технологией вычислительного ядра – шаг, который обычно делают только гораздо более крупные компании, такие как Apple или Qualcomm.

В конце концов Ampere Computing стала конкурентом на рынке, поскольку стремилась работать непосредственно с такими клиентами, как Microsoft и Google, чтобы помочь им создать собственные процессоры на базе ARM.

Под управлением SoftBank Ampere станет стабильным партнером ARM в растущей группе компаний японского конгломерата, занимающихся разработкой чипов и уделяющих все больше внимания искусственному интеллекту.

По данным агентства, SoftBank заработал себе имя на уверенных ставках на новые технологии, такие как электронная коммерция и мобильный интернет, но его выход в сферу искусственного интеллекта пришелся на время сверхоблачных оценок, и его инвестиционная история неоднозначна.

Напомним, в феврале генеральный директор SoftBank Group Масайоси Сон объявил о соглашении с CEO OpenAI Сэмом Альтманом по созданию совместного предприятия в Японии для предоставления услуг искусственного интеллекта корпоративным клиентам