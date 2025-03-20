SoftBank купив виробника мікросхем Ampere Computing за 6,5 млрд доларів

Японський технологічний інвестор SoftBank Group прискорює своє проникнення в компанії, що займаються технологіями виробництва мікросхем, купивши за 6,5 млрд доларів Ampere Computing, американський стартап з виробництва мікросхем.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Угода, повністю сплачена готівкою, була оголошена в середу, 19 березня, на тлі того, що SoftBank нарощує інвестиції в інфраструктуру, необхідну для підтримки штучного інтелекту, на який засновник Масаесі Сон зробив останню грандіозну ставку на революційну технологію.

Ampere виготовляє мікросхеми центральних процесорів (ЦП) для центрів обробки даних на основі обчислювальної архітектури Arm Holdings, контрольний пакет акцій якої належить SoftBank. Ці мікросхеми використовуються такими компаніями, як Oracle у своїй інфраструктурі хмарних обчислень.

За словамиСон, майбутнє "штучного суперінтелекту" вимагатиме проривної обчислювальної потужності.

"Досвід Ampere у галузі напівпровідників та високопродуктивних обчислень допоможе прискорити реалізацію цієї ідеї та посилить нашу відданість інноваціям у галузі ШІ у Сполучених Штатах», — сказав він.

Компанія Ampere, заснована в 2018 році ветераном Intel Рене Джеймсом, створювала процесори з власною технологією обчислювального ядра - крок, який зазвичай роблять тільки набагато більші компанії, такі як Apple або Qualcomm.

Зрештою Ampere Computing, стала конкурентом на ринку, оскільки прагнула працювати безпосередньо з такими клієнтами, як Microsoft та Google, щоб допомогти їм створити власні процесори на базі ARM.

Під управлінням SoftBank Ampere стане стабільним партнером ARM у зростаючій групі компаній японського конгломерату, які займаються розробкою чіпів і приділяють все більше уваги штучному інтелекту.

За даними агентства, SoftBank заробив собі ім'я на впевнених ставках на нові технології, такі як електронна комерція та мобільний інтернет, але його вихід у сферу штучного інтелекту припав на час надхмарних оцінок, і його інвестиційна історія неоднозначна.

Нагадаємо, у лютому генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон оголосив про угоду з CEO OpenAI Семом Альтманом щодо створення спільного підприємства в Японії для надання послуг штучного інтелекту корпоративним клієнтам