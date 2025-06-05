Совет ЕС продлил отмену пошлин и квот на украинскую сталь и железо до 2028 года

Совет Европейского Союза принял решение о продолжении отмены защитных мер по импорту из Украины железа и стали еще на три года – до 2028 года включительно.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Это решение призвано поддержать украинскую экономику в условиях затяжной войны с Россией и позволит отечественным производителям экспортировать продукцию без пошлин и квот.

Регламент вступит в силу 6 июня 2025 года. По его условиям, украинские предприятия и дальше будут освобождаться от ограничений, введенных ЕС еще в 2018 году для сдерживания глобального избытка производственных мощностей в металлургической отрасли.

В случае значительного роста импорта из Украины, что может нанести серьезный ущерб европейским производителям аналогичной продукции, Еврокомиссия сможет временно сроком до 12 месяцев остановить действие этого регламента по отдельным товарам.

Такое решение будет принято только при наличии подтвержденных данных о негативном влиянии на рынок ЕС.

Продолжение торговой либерализации стало частью более широкой политики поддержки Украины со стороны Европейского Союза. С начала полномасштабной войны, Украина уже была освобождена от действия торговых ограничений, в частности по металлопродукции, на фоне значительных потерь металлургической инфраструктуры из-за боевых действий, оккупации и ракетных обстрелов.

Напомним, что 8 мая Европейский парламент проголосовал за продолжение действия торговых преференций для украинского импорта, а именно отмену пошлин и квот на железо и сталь.