Рада ЄС продовжила скасування мит і квот на українську сталь та залізо до 2028 року

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження скасування захисних заходів щодо імпорту з України заліза та сталі ще на три роки — до 2028 року включно.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Ради ЄС.

Зазначається, що це рішення покликане підтримати українську економіку в умовах затяжної війни з Росією та дозволить вітчизняним виробникам експортувати продукцію без мит і квот.

Регламент набуде чинності 6 червня 2025 року. За його умовами, українські підприємства й надалі звільнятимуться від обмежень, запроваджених ЄС ще у 2018 році для стримування глобального надлишку виробничих потужностей у металургійній галузі.

У разі значного зростання імпорту з України, що може завдати серйозної шкоди європейським виробникам аналогічної продукції, Єврокомісія зможе тимчасово, терміном до 12 місяців, зупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів.

Таке рішення буде ухвалено лише у разі наявності підтверджених даних про негативний вплив на ринок ЄС.

Продовження торговельної лібералізації стало частиною ширшої політики підтримки України з боку Європейського Союзу. З початку повномасштабної війни, Україну вже було звільнено від дії торговельних обмежень, зокрема щодо металопродукції, на тлі значних втрат металургійної інфраструктури через бойові дії, окупацію й ракетні обстріли.

Нагадаємо, що 8 травня Європейський парламент проголосував за продовження дії торговельних преференцій для українського імпорту, а саме — скасування мит і квот на залізо та сталь.