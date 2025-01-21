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Список сельхозтехники с компенсацией 25% пополнился более чем 100 новыми позициями

Список сельхозтехники с компенсацией 25% пополнился более чем 100 новыми позициями
Агропроизводитель должен выбрать поставщика из списка.

Министерство экономики Украины обновило список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, часть стоимости которых (25% без НДС) возмещает государство. Теперь программа охватывает 11 тыс. 848 единиц техники от 138 украинских производителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О перечне техники

В перечень компенсируемой государством аграрной техники добавлено более 100 новых наименований:

  • оборудование для кормопроизводства;
  • машины для очистки и сортировки зерна;
  • системы для транспортировки;
  • посевная техника;
  • погрузочное оборудование;
  • системы орошения

Это новые наименования продукции производителей из Полтавщины, Кировоградщины, Тернопольщины, Одесщины.

Фото 2 — Список сельхозтехники с компенсацией 25% пополнился более чем 100 новыми позициями

Как воспользоваться программой

Для участия в государственной программе поддержки и получения 25% компенсации стоимости техники или оборудования агропроизводитель должен выбрать поставщика из Перечня, размещенного на сайте Минэкономики, приобрести необходимое оборудование и подать заявку вместе с подтверждающими документами в уполномоченный банк.

Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обращаться в Минэкономики по официальной электронной почте.

Заявка должна быть подана в электронном виде с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих подтвердить личность руководителя или уполномоченного лица.

О программе

Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.

Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько