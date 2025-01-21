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Список сельхозтехники с компенсацией 25% пополнился более чем 100 новыми позициями
Министерство экономики Украины обновило список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, часть стоимости которых (25% без НДС) возмещает государство. Теперь программа охватывает 11 тыс. 848 единиц техники от 138 украинских производителей.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
О перечне техники
В перечень компенсируемой государством аграрной техники добавлено более 100 новых наименований:
- оборудование для кормопроизводства;
- машины для очистки и сортировки зерна;
- системы для транспортировки;
- посевная техника;
- погрузочное оборудование;
- системы орошения
Это новые наименования продукции производителей из Полтавщины, Кировоградщины, Тернопольщины, Одесщины.
Как воспользоваться программой
Для участия в государственной программе поддержки и получения 25% компенсации стоимости техники или оборудования агропроизводитель должен выбрать поставщика из Перечня, размещенного на сайте Минэкономики, приобрести необходимое оборудование и подать заявку вместе с подтверждающими документами в уполномоченный банк.
Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обращаться в Минэкономики по официальной электронной почте.
Заявка должна быть подана в электронном виде с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих подтвердить личность руководителя или уполномоченного лица.
О программе
Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.
Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.