Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,16

+0,03

EUR

43,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

42,53

42,43

EUR

44,19

44,00

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перелік сільгосптехніки з компенсацією 25% поповнився понад 100 новими позиціями

Перелік сільгосптехніки з компенсацією 25% поповнився понад 100 новими позиціями
Агровиробник має вибрати постачальника з переліку.

Міністерство економіки України оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, частину вартості яких (25% без ПДВ) відшкодовує держава. Тепер програма охоплює 11 тис. 848 одиниць техніки від 138 українських виробників.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про перелік техніки

До переліку аграрної техніки, що компенсується державою, додано понад 100 нових найменувань: 

  • обладнання для кормовиробництва;
  • машини для очищення та сортування зерна; 
  • системи для транспортування; 
  • посівна техніка;
  • навантажувальне обладнання; 
  • системи зрошення.

Зазначається, що це нові найменування продукції виробників з Полтавщини, Кіровоградщини, Тернопільщини, Одещини.

Фото 2 — Перелік сільгосптехніки з компенсацією 25% поповнився понад 100 новими позиціями

Як скористатися програмою

Для участі в державній програмі підтримки та отримання 25% компенсації вартості техніки чи обладнання агровиробник має вибрати постачальника з Переліку, який розміщений на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати заявку разом із підтверджуючими документами до уповноваженого банку.

Виробники, що бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звертатися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту.

Заявка повинна бути подана в електронному вигляді з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, які дозволяють підтвердити особу керівника або уповноваженої особи.

Про програму

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Експерти високо оцінюють її перспективи як рушія для створення потужного українського машинобудівного кластера, проте висувають і ряд зауважень, які варто було б проробити уряду та Мінекономіки. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько