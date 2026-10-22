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Средства населения в банках растут, а привлечение денег бизнесу дорожает

гривны
Банки наращивают фондирование и ожидают удорожания капитала / Depositphotos

Украинские банки прогнозируют повышение ставок по депозитам для населения и бизнеса на фоне роста стоимости фондирования. В то же время объем средств клиентов в банковской системе увеличился преимущественно благодаря домохозяйствам.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Банки привлекают больше средств

В III квартале 2026 г. общий объем обязательств банков увеличился главным образом за счет средств населения. Также с середины 2025 года растет оптовое фондирование, в частности, благодаря кредитам от международных финансовых организаций и банков развития.

В следующем периоде банки ожидают дальнейшего увеличения объемов средств домохозяйств и корпораций, а также оптового фондирования.

Срочность фондирования в отчетном квартале выросла. По прогнозам банков, эта тенденция будет продолжаться. В то же время, доля обязательств в иностранной валюте несколько увеличилась, однако в ближайшее время, по ожиданиям финучреждений, будет оставаться стабильной.

Стоимость фондирования и депозитные ставки

Средняя стоимость заимствований банков повысилась, прежде всего, из-за подорожания средств корпоративных клиентов и в меньшей степени — средств населения. В то же время, стоимость оптового фондирования почти не изменилась.

В дальнейшем банки прогнозируют рост стоимости привлеченных ресурсов, в том числе повышение ставок по депозитам бизнеса и населения. Также ожидается подорожание оптового фондирования.

Банки наращивают капитал

Большинство банков сообщили об увеличении общего объема капитала за последние 12 месяцев и ожидают, что эта тенденция сохранится.

Основным фактором наращивания капитала финучреждения снова назвали прибыльность. В то же время, впервые с I квартала 2025 года участники опроса ожидают увеличения стоимости капитала.

Данные приведены в опросе Национального банка Украины о банковском фондировании.

Напомним, банки прогнозируют увеличение кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. В то же время финансовые учреждения ужесточают требования к корпоративным заемщикам и ожидают ухудшения качества кредитов. Для населения тенденция другая.

Автор:
Ольга Опенько

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