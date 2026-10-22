Кошти населення в банках зростають, а залучення грошей бізнесу дорожчає

Українські банки прогнозують підвищення ставок за депозитами для населення та бізнесу на тлі зростання вартості фондування. Водночас обсяг коштів клієнтів у банківській системі збільшився, переважно завдяки домогосподарствам.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Банки залучають більше коштів

У III кварталі 2026 року загальний обсяг зобов’язань банків збільшився головним чином за рахунок коштів населення. Також із середини 2025 року зростає оптове фондування, зокрема завдяки кредитам від міжнародних фінансових організацій і банків розвитку.

У наступному періоді банки очікують подальшого збільшення обсягів коштів домогосподарств і корпорацій, а також оптового фондування.

Строковість фондування у звітному кварталі зросла. За прогнозами банків, ця тенденція триватиме. Водночас частка зобов’язань в іноземній валюті дещо збільшилася, однак найближчим часом, за очікуваннями фінустанов, залишатиметься стабільною.

Вартість фондування та депозитні ставки

Середня вартість запозичень банків підвищилася насамперед через подорожчання коштів корпоративних клієнтів і меншою мірою — коштів населення. Водночас вартість оптового фондування майже не змінилася.

Надалі банки прогнозують зростання вартості залучених ресурсів, зокрема підвищення ставок за депозитами бізнесу та населення. Також очікується подорожчання оптового фондування.

Банки нарощують капітал

Більшість банків повідомили про збільшення загального обсягу капіталу протягом останніх 12 місяців і очікують, що ця тенденція збережеться.

Основним чинником нарощування капіталу фінустанови знову назвали прибутковість. Водночас уперше з I кварталу 2025 року учасники опитування очікують збільшення вартості капіталу.

Дані наведено в опитуванні Національного банку України про банківське фондування.

Нагадаємо, банки прогнозують збільшення кредитних портфелів бізнесу та населення впродовж наступних 12 місяців. Водночас фінансові установи посилюють вимоги до корпоративних позичальників і очікують погіршення якості кредитів. Для населення тенденція інша.