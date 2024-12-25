Срок действующих бронирований автоматически продлен из-за кибератаки на госреестры

Кабинет министров Украины принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. Решение связано с временной приостановкой работы госреестров из-за кибератаки.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В ведомстве отмечают, что это касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставленных в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года.

Как будет работать автоматическое продление бронирований

В Минэкономики объясняют, что в случае, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки – работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

Также сообщается, что бронирование, предоставленное Министерством экономики или через портал "Дія", продолжается автоматически на месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Министерство обороны обязано в течение 5 дней после вступления в силу постановления внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В Минэкономики отмечают, что это решение упростит процедуру продления бронирований, особенно для тех, кто работает в критически важных отраслях или принимает участие в обеспечении экономической устойчивости страны.

Напомним, что днем 19 декабря стало известно о прекращении большого количества электронных государственных услуг, осуществляемых через сервис "Дія". Сначала правительство заявило о "технических работах" по "обновлению госреестров", однако поздно вечером было официально признано, что причиной стала масштабная российская кибератака.

Утром 20 декабря Министерство юстиции и Служба безопасности Украины провели пресс-конференцию, где предоставили предварительные комментарии по инциденту, в частности, о сложности ситуации, судьбе вероятно пораженного хранившегося в Польше резервного сервера и дальнейших действий Минюста по возобновлению работы реестров.