США готовы возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб GLSDB — Reuters

Соединенные Штаты готовы возобновить поставки Украине дальнобойных наземных бомб малого диаметра с реактивным двигателем GLSDB, модернизированными для более эффективного противодействия российским препятствиям.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что боеприпасы поступят на фоне сообщений, что запасы армейских тактических ракетных систем аналогичной дальности (ATACMS) в Украине исчерпаны.

Управляемые бомбы были закуплены при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. США закупили новое вооружение и военную технику для Киева почти на 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

В последние недели было проведено 19 испытательных стрельб с целью оценки эффективности модернизации бобм GLSDB. Известно, что было усилено соединение внутри этого оружия для повышения его устойчивости.

Ожидается, что возобновление применения GLSDB на поле боя может произойти "в ближайшие дни, поскольку запасы уже есть в Европе". В последний раз украинские военные использовали это оружие несколько месяцев назад, говорится в публикации.

Ранее войска РФ из-за "глушения" навигационных систем не давали многим относительно новым украинским GLSDB большой дальности поразить намеченные цели.

Бомба малого диаметра наземного запуска

Высокоточные ракеты GLSDB были созданы в сотрудничестве компаний Boeing и SAAB. Боеприпасы находятся в разработке с 2019 года. GLSDB по нанесению в совместимую авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Ракетный двигатель М26 относительно доступен, а производство авиабомбы GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за единицу, что делает GLSDB недорогим оружием, а основные компоненты – легкодоступными для производства.

Конструктивно GBU-39 – это небольшая управляемая бомба массой 130 кг. Сейчас на базе боеприпасов была создана совершенная бомба GBU-53, способная поражать и движущиеся цели. Крылья GBU-39 располагаются в воздухе, что существенно увеличивает дальность поражений. Для наведения на все оружие используется GPS и инерциальная навигационная система.

Приостановка помощи США

В начале марта Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, которая подвергла сомнению поддержку ключевого союзника Украины.

11 марта администрация действующего президента США Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной по результатам встречи делегаций от Вашингтона и Киева в Джидде, где было согласовано предложение Штатов о 30-дневном прекращении огня с Россией.

После переговоров Украины и США в Саудовской Аравии возобновились поставки американской военной помощи Киеву из польского хаба POLLOGHUB в Ясенке.