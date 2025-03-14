США готові відновити постачання в Україну бомб великої дальності GLSDB — Reuters

Сполучені Штати готові відновити постачання Україні далекобійних наземних бомб малого діаметра з реактивним двигуном GLSDB, які були модернізовані для ефективнішої протидії російським перешкодам.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що боєприпаси надійдуть на тлі повідомлень про те, що запаси армійських тактичних ракетних систем аналогічної дальності (ATACMS) в Україні вичерпано.

Керовані бомби були закуплені за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. США закупили нове озброєння та військову техніку для Києва на майже 33,2 мільярда доларів безпосередньо у оборонних підрядників США та союзників.

Протягом останніх тижнів було проведено 19 випробувальних стрільб з метою оцінки ефективності модернізації бобм GLSDB. Відомо, що було посилено зʼєднання всередині цієї зброї для підвищення її стійкості.

Очікується, що поновлення застосування GLSDB на полі бою може відбутися "найближчими днями, оскільки запаси вже є в Європі". Востаннє українські військові використовували цю зброю кілька місяців тому, йдеться в публікації.

Раніше війська РФ через "глушіння" навігаційних систем не давали багатьом відносно новим українським GLSDB великої дальності уразити намічені цілі.

Бомба малого діаметра наземного запуску

Високоточні ракети GLSDB створили у співпраці компаній Boeing та SAAB. Боєприпаси перебувають у розробці з 2019 року. GLSDB по нанесенню в сумічну авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

Ракетний двигун М26 відносно доступний, а виробництво авіабомби GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за одиницю, що робить GLSDB недорогою зброєю, а її основні компоненти – легкодоступними для виробництва.

Конструктивно GBU-39 – це невелика керована бомба масою 130 кілограмів. Зараз на базі боєприпасів створили досконалу бомбу GBU-53, здатну вражати й рухомі цілі. Крила GBU-39 розташовується в повітрі, що істотно збільшує дальність уражень. Для наведення на цілу зброю використовується GPS та інерціальна навігаційна система.

Призупинення допомоги США

На початку березня Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

11 березня адміністрація чинного президента США Дональда Трампа погодилася відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною за результатами зустрічі делегацій від Вашингтона та Києва у Джидді, де була погоджена пропозиція Штатів щодо 30-денного припинення вогню з Росією.

Після переговорів України та США у Саудівській Аравії відновилося постачання американської військової допомоги Києву з польського хабу POLLOGHUB в Ясьонці.