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У Польщі підтвердили відновлення транспортування американської зброї в Україну

військова допомога США
Фото: mil.in.ua

Після переговорів України та США у Саудівській Аравії відновилося постачання американської військової допомоги Києву з польського хабу в Ясьонці.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

"Відновлено постачання американської зброї через POLLOGHUB в Ясьонці до України", – йдеться в його дописі.

Зазначимо, що POLLOGHUB – це польський логістичний хаб в Ясьонці, через який надходить допомога для України.

Нагадаємо, постачання зброї з хабу в Ясьонці припиняли після сварки президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського. Тоді речник польського МЗС Павел Вронський заявив, що це рішення США ухвалили без консультацій та інформування союзників.

Україна та США зробили важливі кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні. 

Україна  підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.

США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.

Автор:
Світлана Манько