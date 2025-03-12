В Польше подтвердили возобновление транспортировки американского оружия в Украину

После переговоров Украины и США в Саудовской Аравии возобновились поставки американской военной помощи Киеву из польского хаба в Ясенке.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

"Возобновлены поставки американского оружия через POLLOGHUB в Ясенке в Украину", – говорится в его сообщении.

Отметим, что POLLOGHUB – это польский логистический хаб в Ясенке, через который поступает помощь для Украины.

Напомним, поставки оружия из хаба в Ясенке прекращали после ссоры президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Тогда представитель польского МИД Павел Вронский заявил, что это решение США приняли без консультаций и информирования союзников.

Украина и США сделали важные шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине .

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .

США обязались обсудить эти предложения с Россией.