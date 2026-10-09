США готовят новые предложения по войне РФ против Украины: переговоры состоятся в Майами

Представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 9 октября встретятся в Майами с украинской переговорной командой и европейскими чиновниками. Стороны обсудят новые предложения по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение Axios.

Частичное прекращение огня: предложение США

Одним из возможных пунктов переговоров является частичное перемирие, предусматривающее прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и меры по обеспечению безопасности перевозки зерна.

По данным Axios, Украина готова рассмотреть такую инициативу, в то время как Россия пока не проявила большого интереса к ней.

Американская сторона стремится помочь сторонам выработать совместное предложение, в частности, учитывая риски зимнего периода.

"Все они озабочены зимой. Это будет тяжелая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы разработать единое предложение", - сказал американский источник.

Гарантии безопасности и восстановление Украины

Кроме возможного перемирия, участники встречи обсудят гарантии безопасности для Украины и план экономического восстановления страны после завершения войны.

К переговорам были приглашены советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Европейского Союза.

По информации источников Axios, после встречи Виткофф и Кушнер могут отправиться в Москву. Однако этот визит остается возможным сценарием.

Кто будет представлять Украину

О планируемых переговорах ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская делегация должна встретиться с представителями президента США Дональда Трампа 9 октября, а переговоры могут занять два дня.

В состав украинской команды вошли Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Рустем Умеров.

Зеленский также выразил надежду, что в переговорный процесс присоединятся европейские представители, которые будут работать вместе с украинской и американской делегациями.

Напомним, общие военные расходы РФ в этом году достигнут рекордного уровня в 200 миллиардов долларов после того, как российский диктатор Владимир Путин решил дополнительно выделить еще почти 60 миллиардов долларов на войну против Украины.