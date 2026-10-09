США готують нові пропозиції щодо війни РФ проти України: переговори відбудуться в Маямі

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 9 жовтня зустрінуться в Маямі з українською переговорною командою та європейськими посадовцями. Сторони обговорять нові пропозиції щодо припинення війни РФ проти України.

Про це інформує Dilo, з посиланням на повідомлення Axios.

Часткове припинення вогню: що пропонують США

Одним із можливих пунктів переговорів є часткове перемир’я, яке передбачатиме припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та заходи для забезпечення безпеки перевезення зерна.

За даними Axios, Україна готова розглянути таку ініціативу, тоді як Росія поки не виявила значного інтересу до неї.

Американська сторона прагне допомогти сторонам виробити спільну пропозицію, зокрема з огляду на ризики зимового періоду.

"Усі вони стурбовані зимою. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередником між сторонами, щоб розробити єдину пропозицію", - цитує видання американське джерело.

Гарантії безпеки та відбудова України

Окрім можливого перемир’я, учасники зустрічі мають обговорити гарантії безпеки для України та план економічного відновлення країни після завершення війни.

До переговорів запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО і Європейського Союзу.

За інформацією джерел Axios, після зустрічі Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви. Однак наразі цей візит залишається можливим сценарієм.

Хто представлятиме Україну

Про заплановані переговори раніше повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, українська делегація має зустрітися з представниками президента США Дональда Трампа 9 жовтня, а переговори можуть тривати два дні.

До складу української команди увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров.

Зеленський також висловив сподівання, що до переговорного процесу долучаться європейські представники, які працюватимуть разом з українською та американською делегаціями.

Нагадаємо, загальні військові витрати РФ цього року сягнуть рекордного рівня 200 мільярдів доларів після того, як російський диктатор Володимир Путін вирішив додатково виділити ще майже 60 мільярдів доларів на війну проти України.