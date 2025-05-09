США и РФ ведут переговоры о возобновлении поставок российского газа в Европу — СМИ

США и Россия ведут переговоры о возможном возобновлении поставок российского газа в Европу, которое было существенно сокращено после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Восстановление поставок газа поможет миру

По словам собеседников агентства, в США убеждены, что определение новой роли России на европейском газовом рынке может помочь заключить мирное соглашение, а участие Вашингтона в возобновлении продаж газа может помочь Москве одолеть политическое сопротивление в большей части Европы. В

Россия выразила готовность возобновить экспорт, причем "Газпром" рассматривает возможность краткосрочных контрактов и скидок по возвращению европейских клиентов.

Кроме того, на переговорах обсуждается вопрос о том, могли бы американские инвесторы приобрести долю в трубопроводе "Северный поток" или в самом "Газпроме". Американские фирмы также могут выступать покупателями, покупая газ у "Газпрома" и поставляя его в Европу.

РФ обеспечивает 19% газового спроса Европы

Reuters пишет, что ЕС вообще против возобновления поставок российского газа, также есть многочисленные судебные дела, связанные с нарушением контрактов.

В настоящее время РФ обеспечивает 19% газового спроса Европы по сравнению с 40% к полномасштабному вторжению. В основном экспорт в Европу идет через трубопровод "Турецкий поток".

Среди стран, до сих пор покупающих российский газ, Венгрия и Словакия. Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

Европейская комиссия планирует запретить новые соглашения по российскому газу до 2025 года и прекратить действие до 2027 года, сталкиваясь с противодействием этого решения со стороны таких стран, как Венгрия и Словакия.

Недавно в СМИ появилась информация, что европейские компании начали обсуждать возможность возобновления импорта газа из России из-за новых геополитических вызовов.