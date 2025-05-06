Полный разрыв энергосвязей с РФ до конца 2027 года: Еврокомиссия подготовила "дорожную карту"

Европейский Союз представит стратегию, как прекратить новые газовые контракты с Россией и постепенно упразднить действующие соглашения, двигаясь к полному разрыву энергетических связей с Кремлем до конца 2027 года.

Об этом сообщает Reuters.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель — к 2027 году избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В частности, сегодня Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, обнародует детальную "дорожную карту", которая предусматривает конкретные меры по достижению этой цели.

Так, планируется запрет на новые соглашения по импорту российского газа и спотовым контрактам. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям разорвать действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года .

Реализация этих инициатив не состоится немедленно. Сначала Европейская комиссия должна вынести законодательные предложения, которые требуют одобрения Европейского парламента и поддержки большинства стран-членов ЕС в зависимости от вида предложенного правового инструмента.

О контрактах и закупках

Сейчас около 19% поставляемого в Европу газа поступает из России через трубопровод "Турецкий поток" и поставки сжиженного природного газа (СПГ). Это значительно меньше 40%, которые Россия обеспечивала до 2022 года.

Однако у европейских потребителей все еще есть действующие контракты с "Газпромом" на условиях "бери или платы", обязывающих их платить за большую часть объемов, даже если они отказываются от получения газа.

По данным Rystad Energy, незаконтрактованные "спотовые" закупки составляли около 31% российского СПГ, приобретенного Европой в прошлом году.

В целях уменьшения зависимости от российского газа Европейская комиссия выразила готовность закупать больше американского СПГ. Это один из шагов, которые президент Дональд Трамп требует от Европы, чтобы снизить ее торговый профицит с Соединенными Штатами.

Европейская Комиссия обеспокоена ценами на энергоносители и заявила, что любые меры по ограничению российского импорта должны нанести больше вреда Москве, чем ЕС, с учетом влияния на цены на топливо. Санкции могли бы быстро остановить импорт российского газа, но для их внедрения необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС. Словакия и Венгрия, до сих пор получающие газ из России, обещали блокировать такие санкции.

США считают, что мирное соглашение с Украиной может открыть путь к возобновлению российских энергопоставок и ослаблению санкций. Сначала Комиссия планировала опубликовать дорожную карту в марте, но отложила это из-за неопределенности ситуации.

Напомним, европейские компании стали рассматривать возможность возобновления импорта газа из России в связи с новыми геополитическими вызовами. В частности, французские компании Engie и TotalEnergies уже заявили о потенциальном возобновлении поставок газа из РФ.

О прекращении транзита газа

С 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран-членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.